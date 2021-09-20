Уфа, 20 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Четвертую волну коронавируса ожидают в Башкирии. Об этом 20 сентября сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по региону Анна Казак на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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Она сообщила, что этому способствует активная миграция населения, возвращение людей на рабочие места и детей в детские коллективы.

«Сейчас в заболеваемости преобладают дети до 14 лет и люди старше 65 лет. По социальному статусу — это воспитанники и учащиеся образовательных учреждений», — заявила Казак, отметив, что сотрудники республиканского Роспотребнадзора проводят рейды в образовательных учреждениях и проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

«По структуре заболеваемости, начался рост внебольничных пневмоний. Заболеваемость ОРВИ также растет. У нас наблюдается естественный осенний эпидемиологический подъем заболеваемости, что вызывает опасения. Эпидпорог превышен на 106%, по сравнению с прошлой неделей — на 28%. Поэтому стоит напомнить об усилении работы по вакцинации от гриппа», — подчеркнула руководитель ведомства.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил министру образования и науки Башкирии Айбулату Хажину подготовить предложения по поводу работы школ.