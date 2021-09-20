Ярославль, 20 сентября 2021, 11:31 — REGNUM За партийный список «Единой России» в Ярославской области проголосовало около 28 процентов тех, кто очно пришел на избирательные участки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на предварительные данные, опубликованные на сайте облизбиркома.
Вслед за «Единой Россией» партия КПРФ набирает по партспискам в Ярославской области около 24,8 процентов, «Справедливая Россия» — 19,9%, ЛДПР — 9,5%, «Новые люди» — 7,57%. Данные предварительные и не учитывают результата дистанционного электронного голосования, где у «Единой России» по данным ЦИК РФ было 39 процентов от числа тех, кто голосовал через Госуслуги.
Интересно, что при очном голосовании КПРФ пока обходит «Единую Россию» в Рыбинске. Во втором по величине городе области у единороссов 24,5% голосов против 29,2 у коммунистов. В Ярославле при предварительном подсчете разница между двумя партиями чуть превышает 1600 голосов избирателей. Предварительно «Единая Россия» получила в областном центре по партспискам 26,5% голосов, у КПРФ25,36%. Коммунисты лидируют по партийным спискам в самом большом районе Ярославля — Дзержинском. Также КПРФ побеждает и в Заволжском районе, в остальных четырех районах выигрывает партсписок «ЕР».
У «Справедливой России» в Ярославле 20,53%. Справедливороссы на третьем месте и в Рыбинске с результатом в 19,38%. ЛДПР в целом по Ярославской области получает по партийным спискам 9,54%, у «Новых людей» — 7,57%. При этом «Новые люди» обошли либерал-демократов в Ярославле — 8,28% против 8,02%. Данные предварительные, на сайте облизбиркома в общую таблицу не включены итоги ДЭГ. Но в любом случае «Единая Россия» в Ярославской области близка к повторению своего самого слабого результата. На голосовании в Госдуму в 2011 году партия получила по спискам 29,01%.
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