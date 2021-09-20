Ярославль, 20 сентября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. За партийный список «Единой России» в Ярославской области проголосовало около 28 процентов тех, кто очно пришел на избирательные участки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на предварительные данные, опубликованные на сайте облизбиркома.

Rybinsk.ru Голосование в Рыбинске

Вслед за «Единой Россией» партия КПРФ набирает по партспискам в Ярославской области около 24,8 процентов, «Справедливая Россия» — 19,9%, ЛДПР — 9,5%, «Новые люди» — 7,57%. Данные предварительные и не учитывают результата дистанционного электронного голосования, где у «Единой России» по данным ЦИК РФ было 39 процентов от числа тех, кто голосовал через Госуслуги.

Интересно, что при очном голосовании КПРФ пока обходит «Единую Россию» в Рыбинске. Во втором по величине городе области у единороссов 24,5% голосов против 29,2 у коммунистов. В Ярославле при предварительном подсчете разница между двумя партиями чуть превышает 1600 голосов избирателей. Предварительно «Единая Россия» получила в областном центре по партспискам 26,5% голосов, у КПРФ25,36%. Коммунисты лидируют по партийным спискам в самом большом районе Ярославля — Дзержинском. Также КПРФ побеждает и в Заволжском районе, в остальных четырех районах выигрывает партсписок «ЕР».

У «Справедливой России» в Ярославле 20,53%. Справедливороссы на третьем месте и в Рыбинске с результатом в 19,38%. ЛДПР в целом по Ярославской области получает по партийным спискам 9,54%, у «Новых людей» — 7,57%. При этом «Новые люди» обошли либерал-демократов в Ярославле — 8,28% против 8,02%. Данные предварительные, на сайте облизбиркома в общую таблицу не включены итоги ДЭГ. Но в любом случае «Единая Россия» в Ярославской области близка к повторению своего самого слабого результата. На голосовании в Госдуму в 2011 году партия получила по спискам 29,01%.