Пермь, 20 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Находившиеся в здании Пермского университета студенты забаррикадировались в аудиториях во время стрельбы. Об этом они сами рассказали местным журналистам.

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Один из них поведал изданию 59.ru, что после окончания очередной пары спускался на первый этаж в лифте. «В это время открылись двери лифта, забежали две девочки и началась стрельба. Мы резко их затащили в лифт, уехали наверх на пятый этаж, забаррикадировались и сидели в аудитории около часа», — сообщил гражданин.

Ещё один студент рассказал, что тоже пробыл в аудитории почти час. Внутри было примерно 60 человек. Люди закрыли дверь партами, стульями и другими подручными предметами.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы погибли восемь человек, ещё несколько получили ранения. Предполагаемый стрелок был ранен при задержании. Власти Прикамья пообещали помочь пострадавшим и родственникам погибших.