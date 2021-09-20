Москва, 20 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. По состоянию на середину 2021 года на юридические лица в России было зарегистрировано 5,7 млн машин. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Michael Gil Автомобили

Отмечается, что это 9,7% от всех зарегистрированных в стране автомобилей. Всего же в РФ насчитывается 59,2 млн транспортных средств.

Больше всего владельцев-юрлиц в сегменте автобусов — 70,6% от общего объема или 289 тыс. единиц. Также у юрлиц большая доля в сегменте грузовиков — 51,2% от общего объема или 1,92 млн единиц. Автомобилей категории В (легковушки) у юрлиц насчитывается всего 4,1% (1,85 млн экземпляров). Меньше всего у компаний машин в сегменте мотоциклов — 1,6% (37 тыс. ед.).

Ранее исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов сообщил, что дефицит электронных компонентов для автомобилестроительной промышленности в РФ сохранится до конца нынешнего года.

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