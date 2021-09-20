Якутск, , 11:44 — REGNUM Подача «Единой Россией» и «Справедливой Россией — за правду» заявлений в центризбирком Якутии с просьбой пересчитать голоса на выборах в Госдуму РФ — это ошибка. Об этом заявил политобозреватель и журналист Виталий Обедин, сообщает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Единая Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Подача заявления о пересчете голосов «СР» одновременно с «Единой Россией» — огромная глупость и абсолютно неудачный для реноме партии ход. Не стоило этого делать. Категорически не согласен», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» и «Справедливая Россия — за правду» просят ЦИК региона пересчитать голоса после победы на выборах в Госдуму РФ КПРФ — и по одномандатному округу, и по партспискам.