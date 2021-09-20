Киев, 20 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Во время Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН 21 и 22 сентября в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь внимание к вопросу Крыма. Об этом 20 сентября сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба

«Президент едет в Нью-Йорк с четкой целью: консолидировать еще больше поддержку мира для Украины. Это касается вопросов противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций на Украину, борьбы с пандемией COVID-19», — приводит его слова пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

Также Кулеба добавил, что главной темой участия украинского президента в ГА ООН станет тема Крыма.

«Во-первых, мы очень успешно запустили «Крымскую платформу» (инициированный Киевом формат для продвижения своих притязаний на Крым). Во-вторых, Крым является вопросом номер один для нашего государства и дипломатии. Будет непростой разговор с генеральным секретарем ООН на эту тему, ведь мы хотим видеть большую вовлеченность ООН в вопросы Крыма», — уточнил глава МИД Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Верховная рада Украины намерена принять постановление об обращении к международному сообществу относительно нелегитимности Государственной думы России нового созыва.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.