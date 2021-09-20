Загреб, 20 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Потребительские цены в Хорватии выросли на 3,1 процента в годовом исчислении в августе 2021 года, что является самым высоким уровнем инфляции с апреля 2013 года, когда он составлял 3,3 процента, сообщает центральное статистическое бюро (CBS).

Инфляция

Первый более сильный рост инфляции в Хорватии был зафиксирован в апреле 2021 года на 2,1 процента.

Статистика показывает, что цены на транспорт выросли больше всего — на 9,9 процента по сравнению с августом прошлого года. Данные CBS также показывают, что услуги воздушного транспорта подскочили на 46,7 процента, а морские пассажирские перевозки — на 18,1 процента.

В ресторанах и гостиницах только цены на услуги размещения выросли на 12,2 процента в годовом выражении, а цены на продукты питания, которые составляют значительную долю в потребительской корзине, продолжили рост в июле, составив в среднем 2,4 процента в годовом выражении.