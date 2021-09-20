Лос-Анджелес, США, 20 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В рамках проведения церемонии «Эмми — 2021» шотландский актёр Юэн Макгрегор заявил, что сериал про Оби-Вана Кеноби «не разочарует» зрителей. Об этом 20 сентября сообщает развлекательный портал Comic Book.

Съёмки

«Мы завершили съёмки сериала, и это было очень весело. Я действительно наслаждался работой с Деборой Чоу и, мне кажется, результат не разочарует.», — рассказывает актёр. Макгрегор также отметил, что «Оби-Ван Кеноби» снимался с использованием новой «очень крутой» сверхсовременной технологии.

Добавим, что премьера сериала о приключениях Оби-Вана Кеноби должна состояться в 2022 году. Эпизоды шоу будут выходить на стриминговом сервисе Disney Plus.