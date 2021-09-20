Новоорск, Оренбургская область, , 11:26 — REGNUM В Оренбургской области на выборах глав трех муниципальных образований победу одержали два единоросса и самовыдвиженец, сообщает облизбирком.

Выборы ulleo

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В Нежинском и Пригородном сельских советах Оренбургского района главами избраны представители «Единой России», а главой Новоорского поссовета Новоорского района стал самовыдвиженец.

Напомним, 17−19 сентября в Оренбургской области завершились выборы депутатов разных уровней и глав двух сёл и одного поселка.

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