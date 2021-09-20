Москва, , 11:25 — REGNUM На прошедших в России выборах в Государственную думу РФ партия «Единая Россия» выступила без сюрпризов. Лидер гонки получает прогнозировавшиеся политологами почти 50%. Так прокомментировал итоги трёхдневного голосования кандидат исторических наук, руководитель благотворительного фонда «Закон и порядок» Олег Иванников.

Выборы в Госдуму РФ Cikrf.ru

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Он напомнил, что все предшествующие месяцы социологи прогнозировали партии власти полученный ими сегодня результат. При общей поддержке партии в пределах 30%, «Единая Россия» обоснованно претендовала на 46−50% от числа пришедших на участки, отмечает Иванников.

Настоящим триумфатором выборов стала партия «Новые люди», которая по итогам обработки ЦИК 85% протоколов УИК преодолевает проходной барьер с результатом 5,3%, и становится пятой партией. Эксперты отмечают, что новая партия проходит в Госдуму впервые за 14 лет.

«Новые люди» были очень интересным игроком в этой кампании — эта партия вне идеологических штампов, они говорили о значимых проблемах, умело создавали правильную картинку», — отмечает доктор педагогических наук, профессор Михаил Полянский.

По его словам, ключевую роль в этом успехе сыграли два фактора — запрос на новизну со стороны избирателя и грамотно выстроенная кампания самой партии, с успехом его использовавшая.

Разочарованием для аналитиков стала лишь КПРФ, которая после обработки 85% бюллетеней не набрала и 20% голосов избирателей. Эксперты НОМ считают, что, вопреки массированной рекламе в социальных сетях, коммунисты не смогли не только привлечь новые голоса, но разочаровали даже ядерный электорат.

«Для тех амбиций, которые партия демонстрировала, для того фона, на котором проходила кампания […] КПРФ выступила очень слабо», — считаетполитолог Виталий Гаскин.

По его словам, коммунисты выбрали для себя опасное заигрывание с несвойственным для себя «электоратом социальных сетей», и потерпели поражение.

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Как сообщало ИА REGNUM, по результатам обработки 85,64% итоговых протоколов на выборах в Государственную думу РФ партия «Единая Россия» набирает 49,75% голосов избирателей по партийному списку. Согласно данным ЦИК, второй результат у КПРФ. За партию свои голоса отдали 19,61% избирателей, ЛДПР набирает 7,52%.

Следом идёт «Справедливая Россия» — 7,34% и «Новые люди» — 5,31%. Таким образом, пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму пока преодолевают пять партий.