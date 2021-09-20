Подгорица, 20 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Русская православная церковь пытается дестабилизировать Черногорию для того, чтобы удовлетворить «имперские амбиции» официальной Москвы и «великосербские амбиции Белграда». Об этом говорится в сообщении, которое 19 сентября опубликовал кабинет президента Черногории Мило Джукановича.

Иван Шилов ИА REGNUM Мило Джуканович

Так кабинет Джукановича прокомментировал заявление митрополита РПЦ Илариона телеканалу Россия-24 о том, что «лидер Черногории не в состоянии объединить население, он работает над тем, чтобы разделить общество».

Также митрополит Иларион назвал позором для Черногории то, что патриарх Сербский Порфирий не смог мирно приехать в Цетине, так как сторонники Джукановича наняли людей, которые пытались воспрепятствовать приезду патриарха в старую столицу Черногории.

Кабинет Джукановича оценил эти заявления митрополита Илариона, также как и прежние заявления главы МИД Лаврова, как «открытое вмешательство России во внутренние дела Черногории» и обвинил его в двуличии.

По словам авторов сообщения, Митрополит Иларион навязчиво старается представить себя в роли защитника интересов филиала Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории, хотя в июле 2011 года во время визита в Подгорицу на переговорах с официальными лицами Черногории за закрытыми дверями он говорил совсем иное.

«Тогда он, за спиной Патриархата СПЦ, выступал за автономию Митрополии Черногорско-Приморской, которой митрополит Амфилохий Радович почти добился, а Патриархат Сербии после его смерти весной этого года беспардонно отменил», — говорится в сообщении.

Напомним, что 5 сентября в Цетине черногорские националисты устроили беспорядки и блокировали подъездные дороги к городу, чтобы митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий и патриарх Сербский Порфирий не смогли приехать на интронизацию митрополита в Цетиньский монастырь. Тем не менее, патриарх и митрополит прибыли туда на вертолете, и интронизация состоялась.

Сторонники президента Черногории в последнее время активно злоупотребляют фактами, связанными с деятельностью покойного митрополита Амфилохия, стараясь очернить его роль в защите интересов Сербской православной церкви в Черногории.