Новосибирск, , 11:26 — REGNUM На выборах в Новосибирской области, по предварительным данным на сегодня, 20 сентября, пятипроцентный барьер преодолели пять партий, голоса по федеральным спискам распределились следующим образом: «Единая Россия» — 35,25% голосов, КПРФ — 25,86%, ЛДПР — 9,61%, партия «Новые люди» — 8,71% и «Справедливая Россия» — 6,94%. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии региона Ольга Благо.

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По её словам, из четырёх одномандатных избирательных округов на трёх победили представители партии «Единая Россия», ещё на одном — наибольшее количество голосов набрал представитель «Справедливой России».

По одномандатным избирательным округам результаты следующие: по округу №135 наибольшее количество голосов избирателей получил Олег Иванинский («Единая Россия») — 31,29%; по округу №136 наибольшее количество голосов у Дмитрия Савельева («Единая Россия») — 40,71%; по округу №137 — у Александра Аксёненко («Справедливой России») — 29,57%; по округу №138 количество голосов избирателей получил Виктор Игнатов («Единая Россия») — 35,88%.