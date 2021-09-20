Барнаул, 20 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 20 сентября 2021 года от коронавируса привились 670 806 человек (+4929 за выходные дни — 18−19 сентября 2021 года). Такие данные приводит оперштаб.

Lenobl.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Из общего числа привитых 105 346 жителей региона получили первую прививку (-276 за выходные) и 561 874 человека (+4919 за выходные) полностью привиты. Также известно о 3586 ревакцинированных (+286 выходные).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 913 173 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Читайте также: На Алтае за сутки прививки от COVID-19 получили менее трёх тысяч человек

Читайте также: На Алтае за сутки от COVID-19 привили менее трех тысяч человек