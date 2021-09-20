Чебоксары, 20 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. 22 сентября в Чувашии могут начаться дожди, которые будут идти до конца недели. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Осень в Чебоксарах

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По его словам, в ночь с 19 на 20 сентября в Чебоксарах температура преодолела нулевую отметку и спустилась до — 1,5 градусов мороза — это первый уход «в минус» с 30 апреля.

Между тем, в ближайшее время ожидать солнечной и сухой погоды не приходится. 22 сентября атмосферный фронт может принести дожди. По прогнозам синоптика-любителя, они будут идти практически каждый день до конца наступившей недели, наиболее обильные осадки ожидаются 22 и 24 сентября. За пять дней может выпасть половина месячной нормы влаги.

Владимир Михайлов отмечает, что атмосферный фронт — тёплый, поэтому температура поднимется до +12…+14 градусов. Но при этом порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

Наступление золотой осени немного откладывается. По предварительным данным, она начнётся лишь в конце сентября, но может задержать минимум на десять дней.