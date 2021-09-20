Саратов, 20 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Восемь школ Саратовской области закрыты на карантин в связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом. По информации регионального минобразования на 20 сентября, на удаленный формат обучения перешли четыре школы в Екатерининском районе, две — в Калининском районе, по одному учебному заведению в Федоровском и Озинском районах. В данных школах обучаются 1106 детей. Кроме того, закрыты два детских сада с 48 воспитанниками в Озинском и Федоровском районах.

R-19.ru Дистанционное обучение

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Частично закрыты 69 классов в 26 школах, в которых обучаются 1204 человека, а также 11 групп в семи детсадах (210 воспитанников).

В восьми вузах Саратовской области заразились коронавирусом 103 студента и 52 сотрудника. В трех вузах на дистанационное обучение перевели 1418 студентов 59 групп. Полностью закрытых школ и профорганизаций в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекции на сегодняшний день нет. Частично закрыты 204 класса в 112 школах (5318 учащихся и 125 педагогов). В 25 детских садах частично закрыты 28 групп (45 воспитателей и 583 ребенка). В пяти профорганизациях из-за COVID-19 частично закрыты семь групп (226 студентов и 1 педагог).

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии по состоянию на 20 сентября подтверждено 85 822 заражения коронавирусом. Выздоровели всего 78 408 человек.

Читайте также: В Саратовской области подтвердили ещё 284 случая заражения коронавирусом