Якутск, , 11:40 — REGNUM У жителей Якутии очень развиты чувства собственного достоинства и самоуважения. Эти качества характера жителей республики в эфире радио «Эхо Москвы» назвал одной из причин проигрыша «Единой России» в регионе редакционный директор Тайга. инфо Евгений Мездриков, сообщает 20 сентября корреспондент ИА REGNUM.

«Единая Россия» Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я думаю, что речь идёт об обратной стороне национальной республики. Многие привыкли, что национальные республики голосуют так, как надо проголосовать. А Якутия — во-первых, это огромная территория, во-вторых — с значительным присутствием титульной национальности, в-третьих, очень развито чувство собственного достоинства, самоуважения. Я в своё время учился с несколькими ребятами из Якутии и примерно представляю себе их характер», — сказал Евгений Мездриков.

Он отметил, что протестные тенденции наблюдались в регионе и раньше — например, когда на выборах мэра Якутска победила Сардана Авксентьева.

«Это не первый случай. От «эсеров» там Федот Тумусов, очень сильный политик. То есть нельзя сказать, что Якутия взяла и переобулась. Если бы в Туве мы видели такие результаты или где-то ещё — мы бы сильно удивились, но про Якутию такого сказать не могу», — подчеркнул Евгений Мездриков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии по предварительным данным среди кандидатов-одномандатников на выборах в Госдуму РФ на первом месте оказался представитель КПРФ, депутат Госсобрания Якутии Пётр Аммосов. Он обогнал «единоросса» перевесом в 4940 голосов и набрал 21,6%. По партспискам КПРФ набрала в регионе 35,15%, «Единая Россия» — 33,22%.