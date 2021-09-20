Подгорица, 20 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Экономика Черногории должна вырасти на десять процентов в этом году, что в основном является результатом туристического сезона, который превзошел ожидания, заявил министр экономического развития страны Яков Милатович, передает RTCG.

geralt Рост

Он лотметил, что восстановление экономики Черногории заметно в последние несколько месяцев.

«После крупнейшего экономического спада в современной истории Черногории на 15 процентов в 2020 году, в этом году ожидается рост на 10 процентов», — сказал Милатович.«После того, как доходы от туризма в прошлом году составили всего 13 процентов от доходов 2019 года, то есть 144 миллиона евро, запланированные на этот год доходы от туризма в размере около 700 миллионов евро уже получены», — отметил министр.

По его словам, идет восстановление и экспорта товаров, в первом полугодии этого года он составил 240 миллионов евро, что на 33 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам Милатовича, восстановление экономической активности оказало сильное влияние на стабилизацию государственных финансов.