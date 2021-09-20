Нью-Йорк, США, 20 сентября 2021, 11:21 — REGNUM 21 сентября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся с визитом в Нью-Йорке, встретится с генеральным директором американской фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурла. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Мун Чжэ Ин
Мун Чжэ Ин
President.go.kr

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По их словам, южнокорейский лидер также примет участие в церемонии подписания двустороннего соглашения, согласно которому Сеул и Вашингтон продолжат совместную работу над разработкой и производством вакцины.

Напомним, что ранее Мун Чжэ Ин провёл переговоры с руководством таких фармацевтических компаний, как Moderna, AstraZeneca, CureVac.

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