Нью-Йорк, США, , 11:21 — REGNUM 21 сентября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся с визитом в Нью-Йорке, встретится с генеральным директором американской фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурла. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Мун Чжэ Ин President.go.kr

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По их словам, южнокорейский лидер также примет участие в церемонии подписания двустороннего соглашения, согласно которому Сеул и Вашингтон продолжат совместную работу над разработкой и производством вакцины.

Напомним, что ранее Мун Чжэ Ин провёл переговоры с руководством таких фармацевтических компаний, как Moderna, AstraZeneca, CureVac.

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