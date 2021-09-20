Оренбург, , 11:20 — REGNUM На выборах депутатов Законодательного собрания Оренбургской области явка предварительно составила 45,34%. Обработано 99,35% протоколов, сообщает облизбирком.

Выборы Line-tOodLinGfc

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В новом созыве регионального парламента появится новая партия — Партия пенсионеров, которая набрала 6,87% голосов избирателей. За «Единую Россию» проголосовали 39,44%, что меньше, чем в 2016 году (41,05%). Свои позиции в Заксобрании укрепит КПРФ. Партия набрала 29,21% против 20,61% в 2016 году. ЛДПР получила 10,55% голосов (в 2016 году 23,02%), а «Справедливая Россия — за правду» — 10,10%(в 2016 году — 7,84%).

В одномандатных избирательных округах 18 кандидатов избраны от партии «Единая Россия», четыре — от КПРФ и один — от партии «Справедливая Россия — за правду».

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