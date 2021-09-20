Барнаул, 20 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 20 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5190 человек, причём 72 из них добавили в сводку за выходные дни (18−19 сентября 2021 года).

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Тяжелобольных насчитывается 521 (за выходные данные не поменяли), из них 213 подключены к аппаратам ИВЛ (-3 за выходные).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (16 970 человек, +121 за выходные) и ОРВИ (49 597 человек, +584 за выходные).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 418 детей (+80 за выходные). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (75 197 человек, +716 за выходные) новый вирус победили 58 042 человека (+478 за выходные).

Количество тестирований с учётом повторных исследований — 1909 (-5145 за выходные).

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