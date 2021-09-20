Киркленд, США, 20 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Дэвид Хьюитт, один из «ветеранов франшизы God of War», возглавил студию Monolith Productions. Об этом 20 сентября сообщает развлекательный портал PCGamesN.

Кадр из игры God of War Кратос и Атрей

Тем не менее пока неизвестно, над каким проектом в данный момент работает студия. Последней игрой Monolith Productions стала Middle-Earth: Shadows of War, выпущенная в 2017 году.

PCGamesN также отмечает, что Дэвид Хьюитт проработал в студии Santa Monica Studio более десяти лет. В частности, он приложил руку к созданию большинства игр серии God of War — в том числе, и к «переосмыслению» 2018 года.