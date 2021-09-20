Москва, 20 сентября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. По итогам подсчёта 90% протоколов УИК по партийным спискам «Единая Россия» набирает 49,65% голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUMиз информационного центра ЦИК России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

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За КПРФ проголосовали 19,57%, за ЛДПР — 7,51%, за «Справедливую Россию — 7,38%, за «Новых людей» — 5,33%.

Кроме того, Партия пенсионеров получила 2,51%, «Яблоко» — 1,16%, «Зелёные» — 0,81%, «Родина» — 0,76%, Партия свободы и справедливости — 0,71%, «Зелёная альтернатива» — 0,56% Партия Роста — 0,34%, «Гражданская платформа» — 0,15%.