Симферополь, , 11:16 — REGNUM Результаты голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ отменены на участке №288 в Железнодорожном районе Симферополя. Об этом журналистам 20 сентября сообщил глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.

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«Вопиющие факты связаны с действиями 288 комиссии, и я думаю, в перспективе правоохранительные органы будут выяснять», — сказал Малышев.

Он уточнил, что председатель комиссии выходила на домовое голосование с несколькими ящиками и не взяла с собой наблюдателей.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах в Госдуму РФ в России проходило в течение трёх дней, 17−19 сентября. В Крыму по федеральному списку и трём одномандатным округам одерживает «Единая Россия».