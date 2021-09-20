Москва, 20 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Использование цифровых технологий в школе влияет на качество обучения положительно, считают 46% родителей. Об обратном заявили 26%. Уверены, что никак не влияет 12%, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

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По мнению 31% родителей, в современной российской школе нужно использовать больше цифровых технологий, 16% респондентов считают, что меньше.

Полагают, что цифровые технологии нужно продолжать внедрять в обучении так же, как и сейчас 27% опрошенных. Придерживаются мнения, что их не надо использовать вообще 12% родителей школьников.

Опрос по телефону проведен 3 сентября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, на портале российских общественных инициатив (РОИ) появилось предложение об отмене постановления правительства РФ «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды».

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