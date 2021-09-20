Париж, 20 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Австралия более не достойна доверия, и продолжение переговоров о свободной торговле между этой страной и ЕС немыслимо. Об этом госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил в интервью европейской газете Politico.

Daniel Steger Париж

Власти Франции критикуют Австралию за разрыв контракта, который предусматривал строительство для неё французских подлодок. По словам Бона, «демократии» и «союзники» доверяют друг другу, если держат слово.

«Поэтому немыслимо продвигаться вперед в торговых переговорах, как будто ничего не произошло со страной, которой мы больше не доверяем», — сказал французский дипломат.

Издание отмечает, что теоретически Еврокомиссия вправе вести торговые переговоры от имени 27 стран — членов ЕС, но на практике вряд ли сделает это при «открытом противодействии Франции». Вместе с тем позиция Парижа не понравится странам с более свободными торговыми правилами, например, Швеции, Ирландии или Нидерландам.

Глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге отметил, что трёхстороннее соглашение AUKUS между Австралией, Великобританией и США затронуло и немецкую компанию Atlas Elektronik, входящую в судостроительный холдинг ThyssenKrupp.

«Готовность к компромиссу с европейской стороны определенно уменьшилась», — констатировал Ланге.

Как сообщало ИА REGNUM, создание атомных субмарин для австралийского флота — первая инициатива партнёрства AUKUS. Из-за неё Австралия отказалась от приобретения субмарин у Франции за $66 млрд. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии ударом в спину.

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