Цхинвал, 20 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Посол России в Цхинвале Марат Кулахметов и министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев 20 сентября подписали соглашение о двойном гражданстве. Об этом сообщает агентство «Рес».

Максим Цуканов ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

По данным журналистов, в документе говорится, что граждане каждой из двух стран могут получать гражданство другой страны, не отказываясь от имеющегося гражданства. Ранее проект соглашения одобрил президент РФ Владимир Путин. В документе также предусмотрена упрощенная процедура получения гражданства России для граждан Южной Осетии.

«Российская Федерация предоставляет лицам, состоявшим на 26 августа 2008 г. в гражданстве Республики Южная Осетия и не утратившим его на день подачи заявления, достигшим возраста 18 лет и обладающим дееспособностью, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — говорится в соглашении.

Стоит отметить, что подписание соглашения пришлось на 20 сентября, когда в Южной Осетии отмечают День республики.