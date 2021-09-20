Якутск, , 11:26 — REGNUM Уровень доверия жителей Якутии к главе республики Айсену Николаеву может сильно упасть, если ЦИК региона начнёт заново пересчитывать голоса на выборах в Госдуму РФ. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября высказал политолог республики Андрей Данилов.

Вынимают бюллетени Алексей Колчин © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Читайте также: ЦИК Якутии просят пересмотреть итоги выборов в Госдуму РФ

«Попытка пересчитать голоса приведёт к социальному взрыву — это во-первых. Во-вторых, покажет полное неуважение власти к волеизъявлению народа. В-третьих, это настроит народ ещё больше против власти. Если пойдут на пересчёт голосов и попробуют украсть голоса людей, которые голосовали на выборах в течение трёх дней, при наличии множества наблюдателей, это покажет то, как власть боится проиграть. Но тем самым она ещё больше проиграет в глазах своего населения», — уверен политолог.

Он также подчеркнул, что главе республики не стоит допускать таких действий со стороны регионального избиркома, «если он хочет сохранить остатки своего рейтинга».

"Хоть какую-то демократию стоит проявить и властям, и центральной избирательной комиссии, и оставить итоги этого голосования без пересчёта. Иначе это будет грозить социальным взрывом, потрясениями, которые не нужны», — также сказал Андрей Данилов.

По его мнению, результаты в Якутии говорят о демократичности процесса выборов, и если власть захочет что-то изменить в этой ситуации, то «может получить второй Хабаровск».

Как сообщало ИА REGNUM, центральная избирательная комиссия Якутии получила два заявления с просьбой пересмотреть результаты голосования на выборах в Госдуму РФ в республике. В необходимости таких действий уверены представители партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия — за правду». Поводом для таких действий стала победа КПРФ на выборах в Госдуму.