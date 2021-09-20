Сургут, Югра, 20 сентября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Югре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении крупного застройщика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Smi93.ru Строительства многоэтажек

По версии следствия, обвиняемый в период 2017—2019 годов заключал договоры долевого участия в строительстве многоквартирных домов в Сургуте. При этом распоряжался полученными от дольщиков деньгами по собственному усмотрению. От его действий пострадали 187 юридических и физических лиц, которым причинен ущерб на сумму свыше 800 млн рублей.

Кроме того, в период 2013—2014 годов обвиняемый под предлогом перечисления на расчётный счёт необходимых для погашения долгов по заработной плате получил от директора ПАО «Сосьвапромгеология» драгоценные металлы на общую сумму 81 млн рублей. Однако они не поступили по назначению.

Затем, являясь учредителем и директором банкротящейся организации, обвиняемый путём договора купли-продажи передал в собственность аффилированной ему организации недвижимое имущество на сумму 50 млн рублей. Деньги в кассу не поступили.

Общий размер причиненного ущерба по всем преступлениям превысил 970 млн рублей.

Крупный застройщик из Югры обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса — мошенничество, совершение сделки с драгоценными металлами в нарушение установленных правил, нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов, неправомерные действия при банкротстве, злоупотребление полномочиями, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.