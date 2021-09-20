Омск, , 11:11 — REGNUM Подведены предварительные итоги выборов в Законодательное собрание Омской области VII созыва.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Как сообщил 20 сентября в ходе пресс-конференции председатель облизбиркома Алексей Нестеренко, в Заксобрание по партийным спискам проходят шесть партий. Это «Единая Россия» (31,63%), КПРФ (23,53%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (9,72%), ЛДПР (6,82%). Также добавляются две новые партии: «Коммунисты России» (11,02%) и «Новые люди» (8,21%).

Читайте также: «Единая Россия» лидирует на выборах в Заксобрание Омской области

44 мандата в областной парламент, по предварительным данным, распределятся следующим образом: у «Единой России» 26 мандатов (было 30), у КПРФ — десять (было восемь), у «Коммунистов России» — три (было 0), у «Справедливой России — Патриоты — За правду» — два (было два), у «Новых людей» — два (было два), у ЛДПР — один (было четыре).

Как сообщало ИА REGNUM, также в Омской области 17−19 сентября состоялись выборы депутатов Госдумы. Явка составила приблизительно 40%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области подвели предварительные итоги выборов в Госдуму