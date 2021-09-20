Компания BMW представила водородный броневик iX5 Hydrogen
Мюнхен, Германия, 20 сентября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Компания BMW представила концепт бронированного кроссовера iX5 Hydrogen, работающего на водороде. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Автопроизводитель провел семинар BMW Group Innovation Workshop 2021 в рамках автомобильной выставки IAA Mobility в Мюнхене, в ходе которой представил новые концептуальные модели, в том числе бронированный автомобиль iX5 Hydrogen Protection VR6, оснащенный водородной силовой установкой.
Пока это только предсерийная модель. Кузов кроссовера сочетает в себе элементы, созданные из стали и композиционных материалов. За счет этого машина обладает защитой, которая выдерживает обстрел из стрелкового оружия и подрыв взрывного устройства.
Также новинка получила пуленепробиваемое остекление, а также дополнительную защиту днища и бронеперегородку в багажнике.
Ранее автопроизводитель BMW представил версию купе 2-Series, получившую яркую ливрею в честь начала производства моделей немецкой марки на территории Мексики.
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