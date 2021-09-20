Стокгольм, 20 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Разработчики стратегической игры Victoria 3 подробно рассказали о том, как именно будет показан институт рабства в их проекте. Об этом 20 сентября сообщило издание PC Gamer.

Скриншот из трейлера игры Victoria 3

«Рабство, очевидно, является ужасным преступлением против человечества. И именно по этой причине во многих играх об этой теме либо умалчивают, либо пытаются абстрагироваться от неё», — рассказывает ведущий разработчик проекта Мартин Анвард. Однако создатели Victoria 3 всё же решили рассказать о рабстве в своей игре и сделать это «как можно более исторично».

В Victoria 3 рабы станут важной единицей населения, которая будет влиять как на экономическую, так и на социальную жизнь государства. При этом фракции с разными убеждениями относительно рабства будут неизбежно вступать в конфликты.

Добавим, что Victoria 3 — это глобальная стратегия, события которой разворачиваются в период с 1836 по 1936 год. Дата релиза проекта пока неизвестна.