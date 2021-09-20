Москва, 20 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Одной из глубинных причин будущего глобального экономического кризиса может стать рост неравенства почти по всем мире. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев. Так он прокомментировал высказывание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая оценила вероятность глобального экономического кризиса в 2023 году как «очень низкую».

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«Я бы оценил вероятность глобального финансового кризиса в период до 2023 года выше, чем оценивает ЦБ, — сказал Ермолаев. — Но надо понимать, что ЦБ не может высказывать все, что думает, поскольку это может напрямую повлиять на поведение участников финансового рынка и само по себе стать фактором кризиса. В перспективе ближайших пяти лет экономический кризис вполне возможен — рост долгов по всему миру после 2008 года, в том числе во время пандемии, вряд ли пройдёт бесследно».

По его словам, глубинными причинами будущего экономического кризиса могут стать рост неравенства почти во всем мире, рост протекционизма и, возможно даже, ускоренный энергопереход к низкоуглеродной экономике.

«А в роли спусковых крючков могут выступить совершено разные события — от финансовых катаклизмов до внешнеполитических событий», — сказал Ермолаев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что у нового мирового экономического кризиса может быть много спусковых крючков и две основных причины.