Подгорица, 20 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Средняя задолженность на душу населения Черногории на конец августа 2021 года составляла 2410 евро и включала в себя общую задолженность по кредитам, кредитным картам и дефицитам счетов, утвержденным банками и микрофинансовыми организациями, говорится в сообщении центробанка Черногории.

Ken Teegardin Долги

Задолженность физических лиц по кредитам перед банками и микрофинансовыми организациями на 31 августа составляла 1,5 миллиарда евро. В последний день прошлого августа граждане задолжали по кредитным картам 14,3 миллиона евро, а на основе овердрафта, то есть разрешенного дефицита на счетах — 20,3 миллиона евро.

Общий долг увеличился на 2,6 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.