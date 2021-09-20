Хабаровск, 20 сентября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Избирком Хабаровского края предварительно подсчитал итоги выборов депутатов в Госдуму РФ — по двум одномандатным округам победу одержали кандидаты «Единой России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Коллаж Ивана Шилова Госдума

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В выборах депутатов Госдумы по Хабаровскому одномандатному избирательному округу № 69 приняли участие 44,28% избирателей. Наибольшее число голосов получил кандидат Борис Гладких («Единая Россия») — 54 987 (25,85%).

По Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70 на выборах в Госдуму проголосовали 42,46% избирателей. Наибольшее число голосов получил Павел Симигин (ЕР) — 36 998 (18,14%).

На избирательных участках присутствовали 2373 наблюдателя, из них от кандидатов — 78; от политических партий — 1557; от Общественной палаты Хабаровского края — 738.

«Нарушений, повлиявших на итоги голосования не выявлено. Окончательные итоги выборов будут подведены на заседании избирательной комиссии Хабаровского края 21 сентября», — добавили в крайизбиркоме.

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Как сообщало ИА REGNUM, Приморье и Хабаровский край оказались в числе лидеров по количеству фейков на прошедшем трёхдневном голосовании — регионы попали в «обойму» с Москвой и Санкт-Петербургом.