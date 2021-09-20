Москва, , 11:09 — REGNUM «Справедливая Россия» обходит ЛДПР и становится третьей фракцией в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов журналистам.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Совершенно очевидно, что по количеству депутатов у нас будет третья фракция, мы обходим ЛДПР — это новость хорошая», — сказал Миронов журналистам.

Он подчеркнул, что партия уверенно проходит в Госдуму и улучшает результат по сравнению с 2016 годом.

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