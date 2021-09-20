Москва, 20 сентября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Автомобиль «Мерседес» сбил в Москве десятилетнего ребёнка, сообщает 20 сентября пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Происшествие случилось на улице Кедрова. Уточняется, что девочка переходила проезжу часть в неустановленном для перехода месте.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники автоинспекции. Ребёнка с травмами доставили в больницу.

«Напоминайте детям о правильном и безопасном переходе дороги, объясняйте, что дорогу необходимо переходить только по пешеходному переходу и только убедившись в своей безопасности», — говорится в обращении ГИБДД к родителям.