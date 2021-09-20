Чебоксары, 20 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Чувашии вековой рубеж перешагнули 49 долгожителей, самому старшему из них — 107 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе отделения ПФР накануне празднования Международного дня пожилых людей.

Сергей Строителев ИА REGNUM Местная бабушка

Праздник утверждён генеральной ассамблеей ООН и отмечается ежегодно 1 октября. В ведомстве сообщают, что в Чувашии его празднуют 359,7 тыс. пенсионеров, из них 57,4 тыс. продолжают работать. Средний размер страховой пенсии по старости на 1 сентября составил 15,6 тыс. рублей.

В отделении ПФР отмечают, что в Чувашии проживают 5 309 пенсионеров в возрасте от 90 до 99 лет. 100-летие отметили 49 жителей, из них пятеро мужчин и 44 женщины. Главной долгожительницей является жительница Чебоксар, которая в этом году отпраздновала 107 лет.

Большинство долгожителей проживают в Чебоксарах, Новочебоксарске, Батыревском, Яльчикском и Ядринском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в выборах-2021 приняла участие 100-летняя жительница Козловского района Анна Григорьевна Жигарева. Долгожительница сказала, что голосует за мир и спокойствие, чтобы не было войн, а пожилым людям оказывали внимание и заботу.