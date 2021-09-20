Киев, 20 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. На сегодняшний день Вооруженными силами Украины (ВСУ) введено уже 303 нормативных документа НАТО. Об этом 20 сентября рассказал начальник управления двустороннего военного сотрудничества Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ полковник Андрей Павелко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«На сегодняшний день уже введено 303 нормативных документа НАТО путем разработки 331 национального документа. Введенные стандарты НАТО применяются в таких отраслях как военная политика, безопасность и стратегическое планирование, операции и боевые действия, разведка, информационные и психологические операции, связь, разработка, постановка на производство и принятие на вооружение образцов вооружения, военной и специальной техники, стратегические коммуникации и гендерные перспективы», — приводит его слова агентство украинского минобороны АрміяInform.

Также Павелко отметил, что в 2020 году Украиной был получен статус партнера Партнерства расширенных возможностей НАТО (EOR), что, по его мнению, дает возможность для развития сотрудничества ВСУ и войск НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что одно из крупнейших химических предприятий Украины, Одесский припортовый завод (ОПЗ), действительно приостанавливает свою работу.