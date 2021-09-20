Рязань, , 11:07 — REGNUM Центр общественного наблюдения за выборами в Рязанской области за три дня голосования получил 17 тысяч обращений от наблюдателей с избирательных участков, сообщили ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе правительства региона.

Выборы-2021 Денис Абрамов © ИА REGNUM

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На всех избирательных участках велось видеонаблюдение, было установлено 612 видеокамер. По словам руководителя мониторинговой группы Центра общественного наблюдения Александра Селиванова, ни одно сообщение, поступившее в штаб, даже если это технический недочёт, не остается без внимания. В целом за дни голосования с 17 по 19 сентября от наблюдателей поступило 17 тысяч сигналов с избирательных участков, зафиксировано 68 сообщений о предполагаемых нарушениях.

«Некоторые нарушения были, но они не носили глобального характера, поэтому повлиять на результаты выборов решительным образом не смогут», — считает координатор регионального клуба политологов Юрий Мостяев.

В Рязанской области были подготовлены свыше трёх тысяч наблюдателей.