Екатеринбург, 20 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Свердловской области резко увеличилась заболеваемость пневмонией, что вызвано с пандемией COVID-19. Об этом заявил журналистам главный внештатный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко.

James Heilman, MD Пневмония на флюорограмме

«Статистика заболеваемости по внебольничным пневмониям требует дальнейшего уточнения, потому что врачи ставят первичный диагноз, а потом он классифицируется как COVID-19», — цитирует Лещенко портал «Е1».

По словам врача, важно в дальнейшем уточнить диагноз. C 6 по 12 сентября, по предварительным диагнозам, зарегистрировано 1804 случая внебольничных пневмоний. Это почти вдвое больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждён 133 241 случай заражения коронавирусом.