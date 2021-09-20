Пекин, 20 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Поставки нефти из России в Китай за месяц сократились на более чем на 1,5%. Согласно данным китайской таможни, на которые ссылается агентство Bloomberg, в августе по сравнению с июлем этот показатель снизился с 6,64 млн тонн до 6,53 млн тонн.

Government.ru Нефтепровод Россия — Китай

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Также отмечается сокращение поставок из Омана и Кувейта (в 1,7 раз, до 2,51 млн тонн и на 10%, до 3,29 млн тонн соответственно).

Так, по импорту нефти в Китай Россия сохраняет второе место, уступая только Саудовской Аравии, чьи поставки за месяц подскочили на 21%, до 8,06 млн тонн.

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Третьей страной по уровню поставок нефти в Китай стал Ирак, увеличив экспорт в страну в августе на 25% по сравнению с июлем, до 5,84 миллиона тонн. Четвертое место заняла Бразилия (3,55 миллиона тонн, рост на 46%). Пятёрку лидеров замыкает Оман.

По данным китайской таможни, также вырос импорт этого сырья из ОАЭ — на 35%, до 2,58 миллиона тонн.