Уфа, 20 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Усилить меры безопасности в образовательных учреждениях Башкирии поручил глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве региона.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США Стрельба

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Хабиров поручил оперативно изучить ситуацию в Перми, где произошла стрельба в университете, и усилить меры безопасности в учреждениях образования Башкирии.

«Недавно произошла трагедия в Казани, сегодня — в Перми. Мы должны обеспечить безопасность наших учащихся», — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что стрельба в университете Перми произошла утром 20 сентября. Студентам выпрыгивали из окон. Есть погибшие.