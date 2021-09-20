Симферополь, 20 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. «Единая Россия» побеждает на выборах в Государственную думу в республике Крым по федеральному списку и всем трём одномандатным округам. Предварительные результаты 20 сентября огласила избирательная комиссия региона.

ИА REGNUM Выборы

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Итоговая явка в Крыму составила 49,75%. Согласно данным избиркома, по федеральному списку «Единая Россия» получила поддержку 63,33% крымчан, участвовавших в голосовании. КПРФ набрала 9,15%, за ЛДПР проголосовали 7,75%, «Справедливая Россия — За правду» получила 5,93% голосов, новые люди — 3,96%.

По одномандатным округам победу одержали кандидаты от «Единой России» — по Симферопольскому округу больше всех, 49,37%, получил Алексей Черняк, по Керченскому с результатом 63,6% победил Константин Бахарев, по Евпаторийскому — Леонид Бабашов (58,17%).

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах в Государственную думу VIII созыва в РФ проходило в течение трёх дней, 17−19 сентября.