Черкесск, , 11:01 — REGNUM В Карачаево-Черкесии опубликованы первые итоги выборов депутатов Государственной думы по партийным спискам. Лидером в голосовании стала «Единая Россия», набрав 78,84% голосов избирателей. Такие данные привел Центризбирком РФ на 08:46 20 сентября по итогам обработки 6,86% бюллетеней.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Второе место со значительным отрывом заняла КПРФ с результатом 13,12%. Остальные партии, по предварительным данным, не набрали и одного процента голосов избирателей.

Напомним, в Карачаево-Черкесии с 17 по 19 сентября проходили выборы в Государственную думу восьмого созыва. Явка избирателей на выборы превысила 78%.

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