Сеул, 20 сентября 2021, 11:01 — REGNUM Решение о том, состоится ли встреча глав МИД Южной Кореи и Японии Чон Ый Ёна и Тосимицу Мотэги в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН пока не принято. Об этом 19 сентября сообщили представители МИД Южной Кореи, комментируя сообщение японской газеты Yomiuri Shimbun.
Напомним, что предыдущая встреча глав внешнеполитических ведомств Южной Кореи и Японии состоялась в мае текущего года в Великобритании.
Предполагается, что в случае проведения встречи представители двух стран обменяются мнениями по спорным вопросам, а также обсудят ситуацию на Корейском полуострове.
Ранее японская газета Yomiuri Shimbun сообщала о том, что министры двух стран могут провести двусторонние переговоры в Нью-Йорке.