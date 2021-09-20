Сеул, 20 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Решение о том, состоится ли встреча глав МИД Южной Кореи и Японии Чон Ый Ёна и Тосимицу Мотэги в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН пока не принято. Об этом 19 сентября сообщили представители МИД Южной Кореи, комментируя сообщение японской газеты Yomiuri Shimbun.

DarkCorsar Флаги Южной Кореи и Японии

Напомним, что предыдущая встреча глав внешнеполитических ведомств Южной Кореи и Японии состоялась в мае текущего года в Великобритании.

Предполагается, что в случае проведения встречи представители двух стран обменяются мнениями по спорным вопросам, а также обсудят ситуацию на Корейском полуострове.

Ранее японская газета Yomiuri Shimbun сообщала о том, что министры двух стран могут провести двусторонние переговоры в Нью-Йорке.