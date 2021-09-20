Нижний Новгород, , 10:59 — REGNUM К 08:00 20 сентября в Нижегородской области обработано 92,34% бюллетеней по выборам в Госдуму и 96,2% — в Законодательное собрание области, — сообщает региональный ЦИК.

Единый день голосования

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На выборах в Госдуму голоса нижегородцев распределились так:

«Единая Россия» — 50,31%, КПРФ — 19,13%, «Справедливая Россия — За правду» — 8,45%, ЛДПР — 7,08%, «Новые люди» — 5,14%.

Итоговые цифры могут незначительно измениться — подсчет бюллетеней продолжается. Явка на выборах в Госдуму (без учета дистанционного голосования) составила 48,52%, на выборах в Заксобрание — 47,32%.

Выборы в Нижегородской области в целом прошли без существенных инцидентов. В то же время представители КПРФ заявили, что выявили нарушения в работе 33 участковых избирательных комиссий в городе Сарове Нижегородской области. Коммунисты утверждают, что сотрудники комиссий вели подсчет голосов до окончания выборов.