Москва, 20 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Российскому государству стоит взять на вооружение западный опыт и подумать о принудительном разделении «Яндекса», который занимает очень большую долю рынка и активно пользуется этим своим положением, отметил в беседе с корреспондентомИА REGNUM в понедельник, 20 сентября, эксперт IT-рынка Андрей Рябых.

Пользователи Яндекса

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 сентября 2021 года арбитраж Москвы рассмотрит иск «Яндекса», который пытается обжаловать начало антимонопольного расследования о дискриминации сторонних сервисов в поиске и доминирующем положении на рынке путём возможной приоритезации своих сервисов в выдаче.

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» Яндекс» пользуется своим близким к монопольному положением на рынке. Другие компании развивают сервисы, тратят на это время и деньги, а пользователи в итоге уходят к аналогичным сервисам «Яндекса».

Очень важно, что кто-то наконец обратился с таким вопросом в суд. Ведь сколько уже лет обсуждают, что положение «Яндекса» на российском рынке по сути — монополия, но никаких действий до сих пор не было.

Главный механизм борьбы с такими проблемами бизнеса — антимонопольное законодательство. Но оно должно быть адекватным ситуации на рынке. Вполне возможно, что сейчас «Яндекс» ничего не нарушает. Человечество ведь развивается быстрее, чем законодательство.

Можно привести в пример США. Если та или иная компания начинает занимать на определенном рынке слишком большую долю, она должна подвергнуться принудительному разделению. Такая ситуация была, в частности, с «Фейсбуком».