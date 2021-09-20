Эксперт: «Яндекс» подходит к рубежу, за которым должно следовать разделение
Москва, 20 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Российскому государству стоит взять на вооружение западный опыт и подумать о принудительном разделении «Яндекса», который занимает очень большую долю рынка и активно пользуется этим своим положением, отметил в беседе с корреспондентомИА REGNUM в понедельник, 20 сентября, эксперт IT-рынка Андрей Рябых.
Пользователи Яндекса
Как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 сентября 2021 года арбитраж Москвы рассмотрит иск «Яндекса», который пытается обжаловать начало антимонопольного расследования о дискриминации сторонних сервисов в поиске и доминирующем положении на рынке путём возможной приоритезации своих сервисов в выдаче.
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»Яндекс» пользуется своим близким к монопольному положением на рынке. Другие компании развивают сервисы, тратят на это время и деньги, а пользователи в итоге уходят к аналогичным сервисам «Яндекса».
Очень важно, что кто-то наконец обратился с таким вопросом в суд. Ведь сколько уже лет обсуждают, что положение «Яндекса» на российском рынке по сути — монополия, но никаких действий до сих пор не было.
Главный механизм борьбы с такими проблемами бизнеса — антимонопольное законодательство. Но оно должно быть адекватным ситуации на рынке. Вполне возможно, что сейчас «Яндекс» ничего не нарушает. Человечество ведь развивается быстрее, чем законодательство.
Можно привести в пример США. Если та или иная компания начинает занимать на определенном рынке слишком большую долю, она должна подвергнуться принудительному разделению. Такая ситуация была, в частности, с «Фейсбуком».
«Яндекс» в России, судя по всему, тоже подходит к тому рубежу, за которым должно следовать разделение», — отметил Андрей Рябых.