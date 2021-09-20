Тегеран, , 10:58 — REGNUM Тегеран надеется на то, что два иранских гражданина, которых задержали правоохранители Азербайджана, будут скоро выпущены на свободу. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ходе пресс-конференции.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Иран продолжает следить за развитием ситуации и надеется, что иранских водителей выпустят немедленно. Надеемся, что встреча высокопоставленных лиц двух стран внесёт изменения», — отметил Хатибзаде.

Он не уточнил, какая встреча должна состояться между представителями Баку и Тегерана. Хатибзаде также подчеркнул, что иранская сторона стремится строить «сбалансированные» отношения с соседними странами.

Стоит отметить, что о задержании двух иранских водителей стало известно 15 сентября. Они ехали на грузовых автомобилях по трассе Горис — Капан в Сюникской области Армении. Водителей задержали при въезде на участок, который с 12 сентября контролирует полиция Азербайджана.

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